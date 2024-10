Stand: 29.10.2024 12:01 Uhr Ein Toter bei Unfall in der Nähe von Glowe

Bei einem Unfall auf der Landesstraße 30 auf Rügen (Kreis Vorpommern-Rügen) ist am Morgen ein Mann ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war ein 48 Jahre alter Autofahrer auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit dem Wagen eines 47-jährigen zusammengestoßen. Dabei wurde dieser so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der vermeintliche Unfallverursacher kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Bei der Bergung der beiden Autos wurden Kameraden der umliegenden Feuerwehren eingesetzt. Ein Gutachter der Dekra hat inzwischen den Unfallort untersucht, um zu klären, wie es zu dem Zusammenstoß kam. In diesem Jahr sind laut Polizei im Kreis Vorpommern-Rügen bei Unfällen bislang 18 Menschen ums Leben gekommen.

