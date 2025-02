Stand: 11.02.2025 07:15 Uhr Dreharbeiten in Stralsund

Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) wird zur Kulisse für einen neuen Film. Von Dienstag bis zum 18. Februar wird in der Altstadt und dem Hafengebiet gedreht. Noch ist nicht bekannt, worum es in dem Film geht. Anwohner und Besucher müssen sich wegen der Dreharbeiten auf kurzzeitige Sperrungen in Stralsund einstellen. Laut einem Stadtsprecher werden diese aber nur kurzzeitig andauern. Weitere Dreharbeiten für den Film in Stralsund sind im März sowie April angesetzt.

