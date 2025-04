Stand: 25.04.2025 09:45 Uhr Stralsund feiert seine 500 Jahre Reformation

Die Hansestadt Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) begeht in diesem Jahr das stadteigene Jubiläum zu 500 Jahre Reformation. Anlass ist der Jahrestag des sogenannten "Stralsunder Kirchenbrechens" vom April 1525. Das historische Ereignis wird am Freitagnachmittag um 17 Uhr in der Kulturkirche St. Jacobi bei einem offiziellen Festakt aufgegriffen. Bis November hat die Hansestadt zudem ein vielfältiges Programm mit Gottesdiensten, Konzerten und Ausstellungen geplant. Der Propst der Propstei Stralsund, Tobias Sarx, sagt dazu: "Der Blick in die Geschichte ermutigt uns dazu, die Gegenwart so zu gestalten, dass wir eine wunderbare Zukunft vor uns haben." Die Reformatoren seien Vordenker in vielen Bereichen gewesen, so Sarx. Er erhoffe sich, dass das Reformationsjubiläum ein Stadtfest für alle wird.

