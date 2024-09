Stand: 11.09.2024 12:45 Uhr Dach der Dankeskirche in Sehlen wird neu eingedeckt

Das Dach der Dankeskirche in Sehlen (Landkreis Vorpommern-Rügen) wird neu gedeckt. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hat am Mittwoch einen Förderbescheid in Höhe von 10.000 Euro an Pastor Dietmar Mahnke übergeben. Bei dem Geld handelt es sich um Spenden und Erträge der Lotterie GlücksSpirale. Die Kirche wurde zwischen 1864 und 1866 erbaut und gehört zu den mehr als 610 Objekten, die die Deutsche Stiftung Denkmalschutz allein in Mecklenburg-Vorpommern bisher fördern konnte. Wie eine Sprecherin der Kirchgemeinde mitteilt, ist das Dach erheblich undicht und muss komplett neu ein- bzw. umgedeckt werden. Die Gemeinde rechnet mit Gesamtkosten von rund 120.000 Euro. Dank weiterer Fördermittel könnte schon in den kommenden zwei Wochen mit den Arbeiten begonnen werden. In der Kirche befindet sich auch eine Orgel, die 1887 von Friedrich A. Mehmel aus Stralsund erbaut wurde. Sie wurde bereits vor 25 Jahren renoviert und war vorher 30 Jahre nicht spielbar. Das weitere Inventar, wie Altarleuchter, Taufschalen und Abendmahlskanne stammen durchgängig aus der Mitte des 19. Jahrhunderts.

