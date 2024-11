Stand: 10.11.2024 08:53 Uhr Cheplapharm-Chef Braun ist Deutschlands Unternehmer des Jahres

Sebastian Braun, der Aufsichtsratsvorsitzende des Unternehmens Cheplapharm aus Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald), ist Deutschlands Unternehmer des Jahres. Beim Wettbewerb "EY Entrepreneur Of The Year" in Berlin gewann er in der Kategorie Familienunternehmen und wird Deutschland im kommenden Jahr beim weltweiten Wettbewerb in Monaco vertreten. Nach Angaben des Unternehmens hat Sebastian Braun Cheplapharm in den vergangenen 20 Jahren von einem Kleinstunternehmen mit einem Jahresumsatz von 600.000 Euro zu einem weltweiten Marktführer bei der Übernahme etablierter patentfreier Markenmedikamente mit einem Jahresumsatz von 1,5 Mrd. Euro entwickelt. Das Unternehmen hat heute mehr als 750 Angestellte und 125 Medikamente und Patente in fast 150 Ländern. In der Begründung der Jury heißt es, dass Cheplapharm bewährte Arzneimittel auch über ihren normalen Lebenszyklus hinaus produziert und Patientinnen und Patienten in hoher Qualität zur Verfügung stellt. Außerdem gebe es im Unternehmen ein familienfreundliches Arbeitsumfeld, Karriereförderprogramme und einen überdurchschnittlich hohen Frauenanteil von mehr als 60 Prozent. Der Award wird seit 1986 in mittlerweile 60 Ländern verliehen. Sebastian Braun ist der erste ostdeutsche Sieger seit zehn Jahren.

