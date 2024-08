Stand: 29.08.2024 07:18 Uhr Bürgermeisterwahl in Wackerow weiterhin ungeklärt

In Wackerow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) war Kai Dröse (CDU) zum Bürgermeister gewählt worden. Zwei Einsprüche zweifeln an seiner Wählbarkeit. Der Wahlprüfungsausschuss der Gemeinde hat sich auch nach ausführlicher Sichtung von Unterlagen nicht auf eine Empfehlung für die Gemeindevertreter einigen können. Unter den sechs Mitgliedern fand sich keine Mehrheit für oder gegen die Einsprüche zur Bürgermeisterwahl. Ein Bericht des Wahlprüfungsausschusses wird auf der nächsten Gemeindevertretersitzung am Montag, 2. September, öffentlich verlesen. Dann entscheiden die Gemeindevertreter, ob sie den Einsprüchen zustimmen oder sie abweisen - auch ohne Empfehlung des Ausschusses. Stimmen die Gemeindevertreter den Einsprüchen zu, dann müsste die Bürgermeisterwahl in Wackerow wiederholt werden. Und dagegen könnte Kai Dröse klagen.

