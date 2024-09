Stand: 11.09.2024 07:40 Uhr Büchertürme in Stralsund: Zoo übergibt Staffelstab an Hochschule

Die Hochschule Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist neue Partnerin der Veranstaltungsreihe "Büchertürme Stralsund". Grundschüler in der Hansestadt nehmen seit 2017 jedes Jahr an der Aktion teil. Dabei geht es darum, möglichst viele Bücher zu lesen. Die Kinder einer Stadt, einer Schule, einer Klasse oder Lesegruppe lesen zusammen so lange Bücher, so genannte Turmbausteine von 1 PISA (=10 cm), bis der Bücherstapel die Höhe eines zuvor gewählten Turmes erreicht hat. Im vergangenen Jahr hat der Stralsunder Zoo die Aktion begleitet. Das Ziel war, die neugestaltete Umzäunung des Zoos, rund 120 Meter, zu erlesen. Bei der Staffelstabübergabe vom Zoo an die Hochschule ist das neue Leseziel verkündet worden: Von Planet zu Planet in unserem Sonnensystem. "Hier müssen natürlich nicht die echten Entfernungen geschafft werden, ein bisschen umgerechnet werden darf schon, damit die Büchertürme dann nicht ins All hinaus ragen", so Nicole Pätzold-Glaß von der Hochschule. Wie die Stadt mitteilt, wurden in den vergangenen Jahren bereits die Kirchtürme von St. Jakobi, St. Nikolai und St. Marien, die Rügenbrücke, die "Riesen der Meere" im OZEANEUM und die Sitzreihen im Parkett des Theaters Vorpommern erlesen. Die Büchertürme sind eine bundesweite Aktion, die zeigen soll, wie Leseförderung anders gestaltet werden kann. In Mecklenburg-Vorpommern nehmen auch Greifswald und Wismar daran teil.

