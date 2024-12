Stand: 28.12.2024 08:22 Uhr Brand in Usedom Stadt: 77-jährige Bewohnerin schwer verletzt

In der Stadt Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat am Freitagabend ein Einfamilienhaus gebrannt. Die 77-jährige Bewohnerin konnte aus dem Gebäude gerettet werden. Sie wurde jedoch mit lebensbedrohlichen Brandverletzungen in die Unimedizin Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gebracht. Fast 70 Feuerwehrleute aus Usedom, Stolpe, Rankwitz, Mellenthin, Dargen, Anklam und Murchin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) konnten den Brand rechtzeitig und vollständig löschen, sodass laut Polizei keine weiteren Gebäude in Gefahr gerieten. Es entstand ein Schaden von etwa 100.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar. Die soll nun ein Brandursachenermittler herausfinden.

