Stand: 14.11.2024 09:58 Uhr Brand im Stralsunder Ordnungsamt

Das Ordnungsamt in der Stralsunder Schillstraße (Vorpommern-Rügen) bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Grund dafür ist ein Brand, der am frühen Donnerstagmorgen ausgebrochen ist. Das Gebäude wurde komplett evakuiert. Das Feuer konnte kurze Zeit später gelöscht werden. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Die Untersuchungen zur Brandursache laufen, so ein Sprecher der Stadt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen