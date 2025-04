Sendedatum: 31.03.2025 17:30 Uhr Binz: Wehrführer gibt Amt nach zwölf Jahren ab

Die Feuerwehr in Binz auf Rügen (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat einen neuen Wehrführer. Alexander Schnitt wurde auf der Jahreshauptversammlung vergangene Woche einstimmig gewählt. Er wurde am Donnerstag während der Binzer Gemeindevertretersitzung offiziell ernannt. Stellvertreter ist Roy Neumerkel. Während dieser Sitzung wurde außerdem Daniel Hartlieb verabschiedet, der zuvor zwölf Jahre lang als Leiter der Feuerwehr tätig war. In seiner Amtszeit setzte sich Hartlieb unter anderem für die Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs sowie eines Hubrettungsfahrzeugs ein. Für Hartlieb sei es eine große Ehre gewesen, für die Sicherheit der Gemeinde einzustehen. In Zukunft möchte er neben seiner beruflichen Tätigkeit mehr Freizeit haben. Die Feuerwehr dankte ihm für seine Verdienste und die zahlreichen Modernisierungen während seiner Amtszeit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 31.03.2025 | 17:30 Uhr