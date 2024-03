Stand: 12.03.2024 07:39 Uhr Bezahlkarte in Vorpommern-Rügen im Herbst

Auf der Kreistagssitzung des Landkreises Vorpommern-Rügen am 11. März hat Landrat Stefan Kerth über den aktuellen Stand über eine Bezahlkarte für Asylbewerber informiert. Sie könnte schon im Herbst kommen. Der Kreistag hatte Kerth beauftragt, die Machbarkeit und konkrete Möglichkeiten zur Umsetzung zu prüfen. Es wird im Landkreis Vorpommern-Rügen nicht um Kreditkarte, sondern um eine Giro-Bezahlkarte für Asylsuchende gehen. Hierzu sind bereits mehrere Angebote von verschiedenen Firmen eingegangen. Die Frist für diese Angebote endet am 19. März. „Der Landkreis Vorpommern-Rügen will hier bei uns im Land Vorreiter sein, eine Bezahlkarte für Geflüchtete einzuführen." , so Landrat Kerth. Jetzt sei das Land am Zug. Das müsse abschließend über das Verfahren entscheiden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen Migration