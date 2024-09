Stand: 25.09.2024 09:38 Uhr Berufsmesse in Stralsund: Vielfältige Ausbildungsangebote

Im Rathauskeller in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) präsentieren ca. 60 Betriebe ihre Ausbildungs- und Studienangebote. Die Ausbildungsmesse "Berufe-Live" bietet Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, sich umfassend zu informieren und erste Kontakte zu knüpfen. Nach Angaben des Veranstalters ist es die größte Messe dieser Art in Vorpommern. Im Rathauskeller und auf dem Alten Markt in Stralsund stellen sich Unternehmen aus dem Handwerk, dem Handel, der Tourismusbranche sowie auch dem öffentlichen Dienst von 12 bis 17 Uhr vor. Die Eltern seien die wichtigsten Berufsberater für ihre Kinder, daher habe man sich ganz bewusst für ein Angebot im Freizeitbereich und außerhalb der Schulzeit entschieden, so Christian Glaser von der Agentur für Arbeit in Stralsund. Es gebe auch Angebote zum Anfassen. So sei vor dem Rathaus auf dem Alten Markt auch schwere Technik zu sehen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen