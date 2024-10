Stand: 01.10.2024 15:47 Uhr Bergen auf Rügen: Einbrüche in Gartenlauben

Der Polizei in Bergen (Landkreis Vorpommern-Rügen) sucht Zeugen mehrerer Einbrüche in Gartenlauben. Wie eine Sprecherin mitteilt, haben der oder die Täter gleich drei Mal in der Kleingartenanlage Haselgrund in der Stralsunder Chaussee zugeschlagen. Am Sonntag brachen sie gegen 16:20 Uhr in eine Laube ein und entwendeten ein Messer. Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagvormittag verschafften sie sich über das Fenster Zugang zu einer weiteren Laube. Sie durchsuchten das Gebäude, gestohlen wurde aber nichts. Der dritte Einbruch muss laut Polizei zwischen Sonntagnachmittag und Montagvormittag passiert sein. Auch hier wurde nichts entwendet. Es entstand aber Sachschaden am Fenster. Die Polizei hat Anzeigen wegen Diebstahls, Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung aufgenommen. Wer in diesem Zusammenhang etwas beobachtet kann, kann sich an die Polizei in Bergen, die Onlinewache oder jede andere Polizeidienststelle wenden.

