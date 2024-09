Stand: 15.09.2024 11:00 Uhr Bergen: Nachwuchs-Rettungskräfte trainieren beim Jugendrotkreuztag

In Bergen auf Rügen haben Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Alter von 6 bis 27 Jahren ihre Fähigkeiten beim landesweiten Wett-Retten an elf verschiedenen Stationen unter Beweis gestellt. Darunter in Bereichen wie Sport, Geschicklichkeit, Allgemeinwissen, Verkehrserziehung und gesunder Ernährung. Dabei gab es auch einen praxisnahen Erste-Hilfe-Parcours, bei dem realitätsnahe Notfallsituationen simuliert wurden. Eine Jury hat die Reaktionen und Maßnahmen aller Teilnehmer bewertet. An dem Landeswettbewerb gingen 13 Mannschaften aus ganz Mecklenburg-Vorpommern an den Start.

