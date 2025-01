Stand: 20.01.2025 06:59 Uhr Behrenhoff: Neues Windrad mit 240 Metern Höhe genehmigt

In Behrenhoff bei Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) kann ein neues Windrad vom Typ GE 5.3 mit einer Leistung von 5,3 Megawatt gebaut werden. Nach Angaben des Staatlichen Amts für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern (StALU) wird es eine Nabenhöhe von 161 Metern und eine Gesamthöhe von 240 Metern haben. Die Windpark Behrenhoff GmbH & Co. KG betreibt bereits mehrere Anlagen gleicher Höhe in der Region. Gegen die Genehmigung kann innerhalb eines Monats Widerspruch eingelegt werden. In der Gemeinde gibt es nach wie vor Widerstand gegen die hohen Windräder. Denkmalschützer hatten bereits 2022 angemahnt, dass mit den hohen Windkraftanlagen der sogenannte Caspar-David-Friedrich-Blick zerstört würde. Deutschlandweit hatte dies in der Presse Beachtung gefunden.

