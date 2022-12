Vorpommern: Planungsverband stimmt für 49 neue Windeignungsgebiete Stand: 08.12.2022 19:05 Uhr Der Regionale Planungsverband Vorpommern hat für die beiden Landkreise Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald neue Windeignungsgebiete ausgewiesen. Damit geht eine rund zehn Jahre dauernde Planung zu Ende.

Mit der Entscheidung können auf insgesamt 49 neuen Flächen Windkraftanlagen gebaut werden - die meisten davon im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Nach Angaben von Landrat Michael Sack (CDU) gibt es dort allerdings natur- und artenschutzrechtliche Bedenken - insbesondere das Windeignungsgebiet Friedländer Große Wiese betreffend. Trotzdem wies der Planungsverband nun einen Teil der Friedländer Große Wiese als Windeignunggebiet aus.

Größerer Anteil an Windeignungsflächen in Vorpommern-Greifswald

Mit dem Beschluss sind im Landkreis Vorpommern-Greifswald 1,8 Prozent der Gesamtfläche für die Windkraft ausgewiesen. Beide Kreise zusammen kommen jedoch nur auf einen Anteil von knapp 0,8 Prozent.

Bürgerinitiative "Freier Horizont" demonstrierte

Weil der Bund mehr Flächen für die Windkraft nutzen will, muss in den kommenden Jahren der Planungsverband weitere Windeignungsgebiete in Vorpommern suchen. Zu Beginn der Sitzung am Donnerstagnachmittag in Greifswald protestierte die Bürgerinitiative "Freier Horizont" gegen neue Windeignungsgebiete.

