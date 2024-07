Stand: 05.07.2024 08:57 Uhr Bauern gesprächsbereit: Erster Agrar Nord Talk in Dersekow

Der ländliche Raum brauche eine Stimme, damit die Herausforderungen der Landwirtschaft aber auch der Dorfbewohner wahrgenommen würden, sagt Carsten Stegelmann. Der Geschäftsführer der Dersekower Agrar GmbH hat deshalb zu dem neuen Gesprächsformat Agrar Nord Talk eingeladen, das auch Schleswig-Holstein und das dänische Nordjütland einbezieht. Das erste Treffen fand am Donnerstag in Dersekow statt.



Das Interesse war riesig. Knapp 200 Gäste aus der Landwirtschaft, von Verbänden und aus der Politik waren gekommen. Im Podium aber auch in den Diskussionen ging es um die Reduzierung von Pflanzenschutzmitteln, den Klimawandel aber auch darum, wie der ländliche Raum lebendiger gestaltet werden kann. "Es ist wichtig, dass wir unsere Themen selbst setzen und nicht immer nur reagieren", fasst Stegelmann zusammen. Das Veranstaltungsformat wird im Herbst in Schleswig-Holstein und im kommenden Jahr in Dänemark fortgesetzt.

