Stand: 23.08.2024 09:00 Uhr Barth: Fallschirmjäger trainieren auf Flugplatz

Fallschirmspringer der Bundeswehr, der Bundespolizei und des österreichischen Bundesheeres absolvieren aktuell Übungssprünge in Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen). Zu den eingesetzten Kräften gehört nach Angaben der Bundeswehr auch das Fallschirmjägerregiment 31 aus dem niedersächsischen Seedorf. Wie ein Sprecher mitteilte, soll noch bis morgen in Vorpommern gesprungen werden. Danach werde die Übung auf dem Flughafen Trollenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) fortgesetzt. Insgesamt sind die Sprungeinheiten für etwa zwei Wochen angesetzt. Pro Tag seien bis zu 65 Springer dabei. Unterstützt werden sie demnach von einer 20-köpfigen Crew am Boden. Die Fallschirmtruppen nutzen die Flughäfen in Mecklenburg-Vorpommern regelmäßig zu Übungszwecken.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 23.08.2024 | 09:40 Uhr