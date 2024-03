Stand: 12.03.2024 08:26 Uhr Arbeiten hinter Gittern - Ausbildung in der JVA Stralsund

Wer sich für den Beruf im Justizvollzugsdienst entscheidet, übernimmt eine verantwortungsvolle Tätigkeit, erzählt Michaela Hahn von der Stralsunder JVA. Jeder Gefangene muss rund um die Uhr betreut werden. Dazu gehören Sicherheitskontrollen und eben auch viele alltägliche Dinge, wie zum Beispiel das Wecken, die Ausgabe von Essen oder auch das Bearbeiten von Anträgen der Gefangenen. Und alles dient letztlich einem Ziel - den Inhaftierten für ein selbstbestimmtes und zukünftig straffreies Leben zu motivieren.

Was das alles ganz genau im einzelnen bedeutet, wie die Ausbildung für den Justizvollugsdienst abläuft und welche Voraussetzungen für diesen Beruf wichtig sind, darüber will das Berufsinformationszentrum Stralsund aufklären, in einer online-Veranstaltung am 12. März, ab 16:00 Uhr. Interessenten können sich unter der Mail-Adresse: Stralsund.BiZ@arbeitsagentur.de anmelden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 12.03.2024 | 12:35 Uhr