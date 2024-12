Stand: 19.12.2024 07:25 Uhr Anklam: Jugendparlament wählt neuen Vorstand

Das Jugendparlament der Hansestadt Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat einen neuen Vorstand gewählt. Die 16-jährige Elisabeth Schmidt ist nun die Vorsitzende. Sie erhielt am Dienstag neun Stimmen. Es war eine einstimmige Entscheidung. Als stellvertretende Vorsitzende wurden die 14-jährige Michelle Anita Kossorz und der 15-jährige Julian Becker gewählt. Beide nahmen ihre Ämter an und freuen sich jetzt darauf, Elisabeth Schmidt zu unterstützen, heißt es vom Vorstand. Das Anklamer Jugendparlament besteht seit 2018. Es ist die vierte Legislatur. Es wird seit mehreren Jahren von der Stadtverwaltung Anklam unterstützt und vom Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben!" gefördert. Es vertritt die Interessen der Kinder und Jugendlichen gegenüber der Stadtverwaltung. Seit der Gründung konnten die gewählten Mitglieder zum Beispiel einen öffentlichen Grillplatz an der Peene durchsetzen. Das Jugendparlament hat sich auch dafür eingesetzt, dass Anklam Mitglied der Initiative "Blue Community" wird. Daraufhin hat die Stadt Trinkwasser als Menschenrecht anerkannt und beispielsweise auf dem Markt einen Trinkwasserbrunnen aufgestellt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 19.12.2024 | 09:30 Uhr