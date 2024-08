Stand: 05.08.2024 09:36 Uhr Alternative zum Strand: Darß-Museum in Prerow mit Sommerprogramm

Wie male ich Mondschein? Welche Schiffsplanke gehört wohin? Und wat heet dat up Platt? Auf diese und andere Fragen können sich Besucher des Darß-Museums in Prerow (Landkreis Vorpommern-Rügen) im August Antworten abholen. Das Sommerprogramm wendet sich an Urlauber und Einheimische gleichermaßen. So kann beispielsweise die ganze Familie in einem Workshop unter fachkundiger Anleitung herausfinden, wie sich am besten der Schein des Mondes mit dem Pinsel festhalten lässt. Sie wird ganz nebenbei mit dem Werk des Barther Malers Louis Douzette, der auch den Beinamen "Mondscheinmaler" hat, bekannt gemacht. Bei gutem Wetter baut ein Stralsunder Antiquar seine Schätze unter den alten Bäumen vor dem Museum auf. Jeden Donnerstagabend gibt es im Museumsgarten eine Gute-Nacht-Geschichte für jedermann. Die sogenannte plattdeutsche "Klönrunn" ist kostenfrei und offen für Jung und Alt. Für die Bootsbaukurse für Erwachsene ist eine Voranmeldung notwendig. Mehr Informationen auf der Seite des Darß-Museums.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald