Stand: 12.03.2025 13:22 Uhr Altefähr: Junger Hirsch verfängt sich an Bahnstrecke

Ein junger Hirsch konnte Mittwochmorgen aus einer misslichen Lage an einer Bahnstrecke befreit werden. Das Tier hatte sich in der Nähe von Altefähr (Landkreis Vorpommern-Rügen) in einem Weidezaun verfangen. Die Deutsche Bahn meldete der Bundespolizei gegen sieben Uhr einen Hirsch am Gleisrand. Für die nachfolgenden Züge wurde ein Fahren auf Sicht veranlasst. Wenn ein Triebfahrzeugführer auf Sicht fahren muss, darf er je nach Sichtverhältnissen nur so schnell fahren, dass er den Zug vor einem Hindernis oder Haltsignal sicher anhalten kann - maximal 40 Kilometer pro Stunde. Etwa eine halbe Stunde später konnte die Freiwillige Feuerwehr Altefähr den Hirsch unverletzt befreien und in die Freiheit entlassen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 12.03.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen