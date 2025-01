Stand: 17.01.2025 15:57 Uhr Ahrenshoop bekommt ein eigenes Wappen

Die Gemeinde Ahrenshoop (Landkreis Vorpommern-Rügen) erhält ein eigenes Wappen. Dieses kann die Verwaltung künftig im Siegel, Briefkopf und auf Amtsschildern verwenden. Das Wappen zeigt unter anderem einen roten Zweimaster umrahmt von einem für die Region typischem Sprossenfenster. Nach Angaben von Bürgermeister Benjamin Heinke (CDU) hatte die Gemeindevertretung das Wappen bereits 2023 beschlossen und einen Heraldiker hinzugezogen, also einen Experten für Wappenkunde und -erstellung. "Damit Darstellung der Selbstverwaltung der Ahrenshooper und mit einem gewissen Stolz verbunden, weil man seiner Geschichte ein Symbol gibt." so Heinke. Der typische Kunstkaten aus dem Jahr 1911 im Wappen sei demnach ein Verweis auf die Kunst und Kulturtradition im Ort.

Farben orientieren sich an Landeswappen

Die Gemeinde hat beim Entwurf des Wappens berücksichtigt, dass sich die Farben der Landesgrenze von Vorpommern und Mecklenburg wiederfinden. "Der Wunsch nach einem eigenen Wappen ist ein eindeutiges Zeichen der Gemeinde, ihre kulturhistorischen Traditionen zu bewahren und den deutlichen Willen der Gemeindevertretung, die Selbstverwaltung auch in einem eigenen Symbol sichtbar zu machen", sagt Innenminister Christian Pegel (SPD). Aktuell sind in Mecklenburg-Vorpommern mit seinen 724 Gemeinden und den kreisfreien Städten Schwerin und Rostock 392 Wappen in die Wappenrolle des Landes eingetragen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 17.01.2025 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen