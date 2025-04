Stand: 17.04.2025 14:00 Uhr 770 Jahre Barth: Runder Geburtstag mit großem Bürgerfest

Zum 770. Jubiläum feiert die Stadt Barth am Gründonnerstag (Landkreis Vorpommern-Rügen) ein großes Bürgerfest. Eingeladen sind Einheimische und Gäste, sagt die Tourismusmanagerin Nicole Paszehr. Normalerweise gebe es zum Geburtstag der Stadt einen kleinen Bürgermeisterempfang, mit geladenen Gästen. Von nun an soll es jedes Jahr ein öffentliches Fest in der Vinetastadt geben. Den ganzen Tag wird auf dem Marktplatz gefeiert. Mit Musik- & Kulturprogramm auf der Bühne, dazu die Vorstellung einer neuen Ehrenamtsaktion. Für Familien gibt es ein Kinderprogramm mit Hüpfburg, Kinderschminken und Möhrenwettessen.

Ehrung für einen besonderen Barther - die Sporthalle Gerd Garber

Auch die Sporthalle wird beim ersten Bürgerfest in Barth umbenannt. Die Halle wird zukünftig den Namen „Sporthalle Gerd Garber“ tragen. "Die Einweihung der Gerd-Garber-Halle ist ein ganz besonderer Moment für unsere Stadt", sagt Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig (CDU). "Gerd Garber hat sich über Jahrzehnte hinweg unermüdlich für das Barther Vereinsleben eingesetzt, er gründete den Barther Heimatverein, den Schulverein und führte viele Jahre die Handballabteilung des SV Motor Barth. Mit der Namensgebung möchten wir sein Lebenswerk würdigen und ein bleibendes Zeichen seiner Verdienste setzen", so Bürgermeister Hellwig weiter.

