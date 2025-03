Stand: 19.03.2025 06:06 Uhr Barther Osthafen: Neues Hafenbecken voll

In Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen) wurde eine Woche lang Wasser in das neue Hafenbecken im Osthafen gepumpt. Das ging bewusst sehr langsam vor sich, damit der Schlick aus dem alten Hafenbecken nicht mit eingespült wird, so der Bauleiter Ralph Hadler. Geplant waren insgesamt zwei Wochen. Anders als erwartet, ging es dann doppelt so schnell. Im nächsten Schritt soll die Spundwand, die altes und neues Hafenbecken trennt, entfernt werden. Rund 7,5 Millionen Euro gibt die Stadt für das neue Hafenbecken aus. Über 90% davon sind durch Fördergelder finanziert worden. Auf etwa 8.000 Quadratmetern finden künftig bis zu 70 Boote Platz. Die Einnahmen aus den erhobenen Liegegebühren fließen in die Stadtkasse. Zudem werden rund 250 Ferienwohnungen rund um das Areal gebaut, die von der privaten Hafeninvest GmbH errichtet werden. Die Erweiterung des Hafengebiets wurde über viele Jahre hinweg geplant. Das Ziel sei moderne Unterkünfte mit einer touristischen Infrastruktur zu entwickeln, die auch von der Bevölkerung genutzt wird, so eine Sprecherin der Stadt. Bis spätestens Ende 2026 soll alles fertiggestellt sein.

