Stand: 15.09.2024 18:00 Uhr 3. Stralsunder Orgeltage beginnen

Mit 17 Konzerten und Veranstaltungen feiern die 3.Orgeltage in Stralsund bis zum 22. September die "Königin der Instrumente". Die Konzerte finden nach Angaben der Hansestadt in den drei Altstadtkirchen St. Nikolai, St. Marien und in der Kulturkirche St. Jakobi statt. Für jeden Geschmack werde etwas dabei sein, von Alter Musik bis zum Jazz, vom Kinderkonzert bis zum Stummfilm, hieß es. Auch die Orgelnacht mit drei besonderen Konzerten an einem Abend, bei denen das Publikum von einer Kirche zur nächsten wandert, werde nicht fehlen. Die namhaften Solisten kommen in diesem Jahr aus dem gesamten Bundesgebiet, aus Polen, Tschechien, Russland und Spanien. Die Orgeltage werden veranstaltet von der Hansestadt Stralsund, den Kirchengemeinden St. Nikolai, St. Marien und dem Kreisdiakonischen Werk Stralsund.

