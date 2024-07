Stand: 24.07.2024 18:07 Uhr 24.07.24: Viele Heiratswillige sagen in Stralsund "Ja"

In Stralsund ist das heutige Datum beliebt bei Brautpaaren. Nach Angaben eines Stadtsprechers gaben sich im Laufe des Tages 13 Paare das Ja-Wort. An herkömmlichen Tagen seien es sonst etwa zwei bis drei Trauungen. Offenbar kombinieren einige Paare ihre Urlaubsreisen nach Mecklenburg-Vorpommern mit einer Hochzeit. So kommt eines der Paare zum Beispiel aus Niedersachsen, ein weiteres aus Süddeutschland.

Zahl der Trauungen steigt

Waren es im vergangenen Jahr noch 261 Eheschließungen, sind es bereits jetzt schon zehn Prozent mehr als 2023 für den gleichen Zeitraum. Mit Blick in den Hochzeitskalender sei schnell zu sehen, dass der August mit 53 geplanten Eheschließungen der beliebteste Monat in diesem Jahr zum Heiraten ist, so ein Sprecher der Hansestadt. Für das kommende Jahr zeichne sich schon jetzt ab, dass bestimmte Daten hoch im Kurs stünden. So sind die Brückentage am 2.5.25 und am 30.5.25 fast ausgebucht. Bereits jetzt angemeldet sind für das kommende Jahr 69 geplante Eheschließungen, davon alleine 25 im Mai. In diesem Jahr gibt's noch freie Termine für eine weitere schöne Zahlenkombination: 24.9.24, so die Hansestadt.

