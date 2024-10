Stand: 07.10.2024 14:28 Uhr rebus: Bargeldloses Bezahlen

Ab sofort können Fahrgäste in allen Bussen und 100 Fahrscheinautomaten der rebus GmbH bargeldlos mit Handy, smartwatch oder Karte zahlen. Das Bundesministerium für Digitalisierung und Verkehr fördert das Projekt mit mehr als 29 Millionen Euro. Zusätzlich kommen fast 3 Millionen Euro vom Land Mecklenburg-Vorpommern. Im Rahmen des Projekts führt das Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation eine Onlinebefragung durch. Damit will es herausfinden, wie diese und vierzig weitere Maßnahmen des Verkehrsverbundes Warnow bei den Fahrgästen in der Hansestadt und im Landkreis Rostock ankommen.

