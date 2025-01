Stand: 16.01.2025 14:06 Uhr Zwischen Rostock und Bützow fallen S-Bahnen aus

Zwischen Güstrow und Rostock fallen einige S-Bahnen aus. Grund dafür sind Bauarbeiten auf der Strecke der Linie S3 auf Höhe der Haltestelle Priemerburg, wie die Bahn mitteilte. Zu Ausfällen kommt es in den Abendstunden und Nächten von Donnerstag auf Freitag und von Freitag auf Sonnabend jeweils in der Zeit zwischen 21.15 Uhr und 00.30 Uhr. In der Zeit fahren Ersatzbusse. Fahrgäste könnten in den Bussen Fahrräder, Rollstühle und Kinderwagen nur eingeschränkt mitnehmen, heißt es von der Bahn. Die S3 fährt von Rostock-Warnemünde über Kavelstorf, Scharstorf, Kronskamp, Laage, Subzin-Liessow, Plaaz. Priemerburg bis nach Güstrow (alle Landkreis Rostock). Laut aktuellem Fahrplan fahren die Regionalbahnen und die S-Bahnlinie 2 zwischen Rostock und Güstrow wie gewohnt.

