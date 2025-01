Stand: 06.01.2025 07:46 Uhr Zwei Verletzte bei Glätteunfällen im Landkreis Rostock

Das Polizeipräsidium Rostock hat am Sonntag in ihrem Zuständigkeitsbereich im Westen des Landes insgesamt 17 Unfälle aufgenommen. Grund für die hohe Anzahl an Unfällen waren glatte Straßen in der Region. Die meisten habe es auf den Autobahnen gegeben, so eine Sprecherin der Polizei. In nahezu allen Fällen blieb es bei Blechschäden. Im Landkreis Rostock wurden jedoch zwei Autofahrer bei Unfällen leicht verletzt. Auf der Landesstraße 11 zwischen Bützow und Satow rutschte ein 34-Jähriger mit seinem Fahrzeug bei Jürgenshagen von der Straße. Dabei entstand ein geschätzter Schaden von 15.500 Euro. In der Nähe von Güstrow erlitt ein 52-Jähriger ebenfalls leichte Verletzungen, weil sein Auto zwischen Plaaz und Glasewitz von der Fahrbahn abkam. Hier schätzt die Polizei den Sachschaden auf 5.000 Euro.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock