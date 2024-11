Stand: 10.11.2024 08:34 Uhr Zwei Männer in Rostock durch Messerstiche verletzt

In Rostocks Innenstadt sind am späten Abend bei einer Auseinandersetzung vor einem Supermarkt zwei Männer durch Messerstiche verletzt worden. Laut Polizei besteht keine Lebensgefahr, sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Gegen 22 Uhr wurden Rettungsdienst und Polizei zum Tatort im Friedhofsweg gerufen. Wie es hieß, würden dort acht bis 10 Personen auf einen am Boden Liegenden einschlagen. Die Beamten fanden erst einen und dann noch einen zweiten Mann, beide wiesen Stichwunden auf. Die mutmaßlichen Täter sollen laut Zeugen in Richtung Doberaner Platz geflohen sein. Trotz intensiver Fahndung konnten sie nicht ausfindig gemacht werden. Zu Alter und Nationalität von Opfern und Tätern und dem möglichen Anlaß für die Auseinandersetzung machte die Polizei bislang noch keine Angaben. Am Tatort seien zahlreiche Spuren gesichert worden, so eine Polizeisprecherin. Die Ermittlungen unter anderem wegen versuchten Totschlags dauern an. Möglich Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 10.11.2024 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock