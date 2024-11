Stand: 29.11.2024 08:03 Uhr Zum Rostocker Weihnachtsmarkt möglichst mit Bus und Bahn

Derzeit fahren zwischen Warnemünde und dem Rostocker Hauptbahnhof keine S-Bahnen. Die Stadtteile sind dennoch mit öffentlichen Verkehrsmitteln an die Innenstadt angebunden: Für die S-Bahnen fahren Ersatzbusse - bis 19 Uhr alle 7 Minuten danach im Viertelstundentakt. Anlässlich des Weihnachtsmarktes fahren zudem die Straßenbahnen aus dem Nordwesten und Nordosten der Stadt öfter als sonst. Freitags zwischen 20 und 22 Uhr bietet die Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) einen Zehn-Minuten-Takt an. An den Sonnabenden gilt das schon ab 12.30 Uhr. Besucher aus dem Umland sollten die P+R-Angebote an den Stadträndern nutzen. Und auch die Buslinie 121 - der Bäderbus - fährt von Rerik, Kühlungsborn oder Bad Doberan bis zur Haltestelle Deutsche Med - etwa 200 Meter vom Weihnachtsmarkt entfernt. Den Sonderfahrplan zum Weihnachtsmarkt ist auf den Internetseiten der RSAG zu finden.

