Stand: 30.12.2024 18:59 Uhr Zoo Rostock: Vogelgrippe bei zwei Hühnergänsen festgestellt

Am Wochenende ist bei zwei Hühnergänsen im Zoo Rostock Vogelgrippe nachgewiesen worden. Das teilte der Zoo am Montagnachmittag mit. Der restliche Vogelbestand zeige keine Symptome, wurde aber umfangreich untersucht. Dabei ergaben sich laut Zoo keine weiteren Infektionen. Zum Schutz der Tiere hat der Zoo Rostock in enger Abstimmung mit dem zuständigen Veterinäramt Maßnahmen ergriffen, um die weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern. Für die Besucher des Zoos gebe es nahezu keine Einschränkungen. Nur die Vögel der Stelzvogelwiese wurden im Zusammenhang mit der Vogelgrippe aufgestallt.

