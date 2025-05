Stand: 07.05.2025 17:45 Uhr 90.000 Euro für Klinik-Clowns in Rostock und Schwerin

Zwei Klinik-Clown-Vereine im Land haben insgesamt rund 90.000 Euro Fördermittel erhalten. Knapp 68.000 Euro gingen an die "Rostocker Rotznasen", etwa 22.000 Euro an "Die Nasen e.V." aus Schwerin. Wie das Gesundheitsministerium mitteilt, stammt das Geld aus dem Bürgerfonds. Mit der Förderung soll die wertvolle Arbeit der Klinik-Clowns gewürdigt werden, die seit Jahren mit ihren Auftritten erkrankten Kindern in Krankenhäusern und älteren Menschen in Pflegeeinrichtungen ein Lächeln schenken, so Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerin Stefanie Drese (SPD). Vergangenes Jahr hatten die Klinik-Clowns knapp 700 Einsätze in den Regionen Schwerin und Rostock.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 07.05.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock Schwerin