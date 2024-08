Stand: 23.08.2024 10:33 Uhr Zoo Rostock: Naturfotografien aus aller Welt zu sehen

Im Spiegelsaal des Darwineums im Rostocker Zoo sind Bilder zu sehen, die beim 25. Internationalen Wettbewerb "Glanzlichter der Fotografie" geehrt wurden. So wurde der deutsche Fotograf Marcus Gangloff im vergangenen Jahr beispielsweise mit seinem "Wasserrad-Elch" in der Kategorie "The World of Mammals" (Die Welt der Säugetiere) prämiert. Für die diesjährige Ausgabe des Wettbewerbs haben Fotografen aus 34 Ländern bereits knapp 20.000 Fotos eingereicht.

