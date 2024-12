Stand: 02.12.2024 14:33 Uhr Ziesendorf: Unterkunft für Geflüchtete wird später fertig

Die Unterkunft für Geflüchtete in Ziesendorf (Landkreis Rostock) wird später fertig als geplant. Ursprünglich sollten dort ab Januar die ersten geflüchteten Menschen unterkommen. Allerdings sei die Genehmigung für den Umbau der früheren Coca-Cola-Niederlassung noch nicht erteilt, heißt es aus der Pressestelle des Landkreises Rostock. Erst wenn diese vorliegt, könne der Mietvertrag unterzeichnet werden. Die Gemeinschaftsunterkunft werde weiterhin dringend benötigt, da die Nutzungsverträge an anderen Orten auslaufen und die Zuweisungen Geflüchteter anhalten würde. In der Unterkunft sollen für mindestens drei Jahre bis zu 125 Menschen untergebracht werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock