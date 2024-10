Stand: 30.10.2024 14:51 Uhr Zahl der Arbeitslosen in der Region Rostock leicht gesunken

Im Vergleich zum Vormonat ist die Zahl der Arbeitslosen in der Region Rostock im Oktober leicht gesunken. Derzeit sind rund 14.000 Frauen und Männer ohne Job. 113 weniger als im September. In Rostock bleibt die Arbeitslosenquote unverändert bei 7,4 Prozent. Im Landkreis Rostock ist sie im Vergleich zum September leicht gesunken - auf 5,7 Prozent. Damit hat der Landkreis die niedrigste Arbeitslosenquote im ganzen Land. Rund 4000 Stellen seien unbesetzt, so Anke Diettrich, Leiterin der Rostocker Arbeitsagentur. Die meisten davon im Gesundheits- und Sozialwesen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock