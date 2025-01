Stand: 08.01.2025 16:44 Uhr Wolfgang Schareck Ehrensenator der Universität Rostock

Am Mittwoch ist Professor Wolfgang Schareck zum Ehrensenator der Universität Rostock ernannt worden. Diese Auszeichnung wurde im Oktober 2024 vom Konzil der Universität Rostock auf Vorschlag des Akademischen Senats beschlossen. Die Ehrensenatorwürde wird für herausragende Verdienste um die wissenschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung der Universität Rostock verliehen. Schareck kam 1994 an die Universität und übernahm die Leitung der Abteilung für Allgemeine Thorax-, Gefäß- und Transplantationschirurgie. Ab 2003 leitete er den Bereich Gefäßchirurgie am Universitätsklinikum. Von 2009 an war Schareck bis 2023 Rektor der Universität.

Schareck Interessenvertreter für Hochschulen im Land

„Professor Wolfgang Schareck hat mit seinem unermüdlichen Einsatz, insbesondere in seiner Amtszeit als Rektor, die gesamte Universität entscheidend geprägt und maßgeblich zu ihrer Anerkennung als angesehenen Wissenschaftsstandort und geschätzten Arbeitgeber beigetragen“, betonte Rektorin Professorin Elizabeth Prommer. Als Rektor vertrat er die Interessen der Universität Rostock und Hochschulen im Land.

