Stand: 02.12.2024 06:14 Uhr Wohnungsbrand: Zigarette verursacht Feuer in Rostock

In Rostock ist am frühen Montagmorgen ein Feuer in einer Wohnung in Evershagen ausgebrochen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge ist eine Person mit einer Zigarette in der Hand eingeschlafen, woraufhin das Feuer in der Wohnung ausgebrochen ist. Die Feuerwehr konnte den Brand in der Berthold-Brecht-Straße zwischen Thomas-Morus-Straße und Ehm-Welk-Straße löschen. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Weitere Wohnungen im Haus sind laut Polizei nicht vom Brand betroffen. Derzeit ist die Straße wegen des Feuerwehreinsatzes gesperrt. Die Umleitung führt über Thomas-Morus-Straße, Maxim-Gorki-Straße und Theodor-Storm-Straße.

Weitere Informationen Neubrandenburg: Feuerwehr rettet Bewohner aus Mehrfamilienhaus Am Donnerstagmorgen haben Einsatzkräfte sechs Menschen mit der Drehleiter aus einer brennenden Wohnung gerettet. mehr 35 Millionen für neue Feuerwehr-Gerätehäuser in MV Das Land hat ein Muster-Gerätehaus für Feuerwehren entwickelt - vom kommenden Jahr an soll es in Serie gebaut werden. Dafür stehen 35 Millionen Euro zur Verfügung. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 02.12.2024 | 09:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock