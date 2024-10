Stand: 09.10.2024 14:44 Uhr Wintersemester beginnt an der Fachhochschule Güstrow

Für eine Ausbildung oder ein Studium haben sich an der Fachhochschule Güstrow (Landkreis Rostock) in diesem Jahr mehr als 1.200 Menschen beworben. Das seien rund 100 mehr als im Vorjahr, heißt es von der Fachhochschule. Etwa 90 Polizeikommissaranwärterinnen und Polizeikommissaranwärtern werden in diesem Jahr auf Widerruf vereidigt. Etwa genauso viele werden zu Beamtinnen und Beamten auf Widerruf für das Land Mecklenburg-Vorpommern ernannt. Damit beginnt für sie ein dreijähriges Bachelorstudium. Derzeit besuchen knapp 1000 Männer und Frauen die Fachhochschule Güstrow für ein Studium, Ausbildung oder eine Weiterbildung. Circa die Hälfte lernt für eine Laufbahn bei der Polizei. Die Ausbildungen dafür haben bereits im August begonnen. Die angehenden Polizistinnen und Polizisten werden Ende November in der Sport- und Kongresshalle in Güstrow vereidigt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 09.10.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock