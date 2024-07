Stand: 23.07.2024 10:56 Uhr Werkzeug von Hausmeisterfirma in Heiligendamm gestohlen

Laut Polizei müssen die Täter am Wochenende in den Lagerraum der Firma in Heiligendamm (Landkreis Rostock) eingedrungen sein. Dabei haben sie gewaltsam eine Tür geöffnet und wertvolles Gerät gestohlen. Erst am Montagmorgen hatte ein Mitarbeiter der Hausmeisterfirma den Einbruch bemerkt und die Polizei informiert. Der Schaden wird mit mehr als 5.000 Euro beziffert.

