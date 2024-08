Stand: 10.08.2024 09:42 Uhr Werkstattbrand in Rostock: S-Bahnhof Bramow vorübergehend gesperrt

Am Freitagabend ist ein Feuer in einer Werkstatt im Rostocker Stadtteil Bramow ausgebrochen. Darüber informierte die Pressestelle der Hansestadt. Demnach wurde der Brand gegen 21:30 Uhr per Notruf gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr habe die etwa hundert Quadratmeter große Werkstatt bereits in voller Ausdehnung gebrannt. Wegen der starken Rauchentwicklung musste der S-Bahnhof Rostock-Bramow vorübergehend gesperrt werden. Eine Person wurde durch den Rettungsdienst behandelt und mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in eine Klinik transportiert.

