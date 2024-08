Stand: 11.08.2024 09:02 Uhr Garage in Rostock nach Explosion in Brand: Eigentümer schwer verletzt

Das Feuer in einer Garage im Rostocker Stadtteil Bramow am Freitagabend ist offenbar durch eine Explosion verursacht worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde dabei der 39-jährige Eigentümer schwer verletzt. Der Mann habe demnach am Abend in seiner Garage Schweißarbeiten an seinem Auto vorgenommen. Danach habe er ein Zischen aus dem hinteren Bereich der Garage vernommen, auf das unmittelbar die Explosion gefolgt sei. Der Brand wurde gegen 21:30 Uhr per Notruf gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr habe die etwa hundert Quadratmeter große Garage bereits in voller Ausdehnung gebrannt. Der 39-Jährige wurde mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Wegen der starken Rauchentwicklung musste der S-Bahnhof Rostock-Bramow vorübergehend gesperrt werden. Nach Angaben der Stadt hatten 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand nach etwa eineinhalb Stunden gelöscht. Die Garage brannte laut Polizei dennoch vollständig aus.

