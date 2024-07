Stand: 03.07.2024 14:07 Uhr Welcher Beruf passt zu mir? Messe in Rostock informiert

Was wollen Schulabgängerinnen und -abgänger für einen Beruf lernen? Die Vocatium Messe für Ausbildung und Studium in Rostock will bei dieser Entscheidung helfen. Ob Studium an der Universität, Berufsausbildung im Handwerk oder bei Bundeswehr und Polizei - 88 Aussteller versuchen, junge Menschen für sich zu begeistern. Das Besondere an der Vocatium ist, dass die Mitarbeitenden vom Institut für Talententwicklung im Vorfeld die Schülerinnen und Schüler an 61 Partnerschulen vorbereitet haben. Gespräche mit möglichen Ausbildern und Arbeitgebern sind verabredet und vorbereitet. 3.000 Schülerinnen und Schüler sind bereits angemeldet. Die Vocatium Messe ist auch noch am Donnerstag von 8.30 Uhr bis 15.00 Uhr geöffnet. Interessierte können auch spontan teilnehmen. Der Eintritt ist frei.

