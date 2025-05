Stand: 18.05.2025 10:13 Uhr Papendorf: Chronik der Gemeinde wird präsentiert

Papendorf (Landkreis Rostock) hat eine Chronik der Gemeinde und ihrer Dörfer (Papendorf, Sildemow, Niendorf, Groß Stove und Gragetopshof) herausgegeben. Mit dem Werk will die Gemeinde nach eigenen Angaben eine geschichtswissenschaftliche Analyse und Beschreibung der Historie der Dörfer bieten. Dazu seien Quellen aus den Archiven des Landes, des Landkreises Rostock und der Stadt Rostock studiert worden. Für das Projekt konnte der Historiker Ullrich Klein gewonnen werden. Die entstandene Chronik betrachtet die Zeitspanne vom Mittelalter bis in das Jahr 1945. Das Buch wird am Sonntag um 17 Uhr in der Aula der Papendorfer Warnowschule der Öffentlichkeit präsentiert. In der Gemeinde Papendorf sind seit 1945 fünf Dörfer vereinigt, die eine in das 13. Jahrhundert zurückreichende Geschichte haben. Ihre Entstehung und Entwicklung wurden wesentlich geprägt durch die Lage an bzw. in der Nähe der Warnow, die Verbindung mit der Stadt Rostock sowie durch die Erzeugung landwirtschaftlicher Produkte und Ziegel.

