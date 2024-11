Stand: 19.11.2024 06:05 Uhr Weihnachtsbriefkasten wartet im Rostocker Rathaus auf Wunschzettel

Bis zum vierten Dezember können Kinder in der Rostocker Rathaushalle Briefe in den Weihnachtswunschbriefkasten werfen. Dazu können sie die eigene Weihnachtspost mitbringen oder einen Wunschzettel mit Malstiften und Vorlagen im Rathaus selbst gestalten. Am fünften Dezember schickt die Stadtverwaltung die Wunschzettel dann zur Weihnachtspostfiliale nach Himmelpfort, erklärt Andrea Wehmer, Koordinatorin für Kinder, Jugend und Familien und somit Helferin des Weihnachtsmannes. Der schreibt den Kindern auch zurück, wenn sie ihre Adresse notieren, verziert mit einem Stempel und ergänzt mit einem Bastelbogen. In dem Brief steht ein Gruß an das Kind und was der Weihnachtsmann so alles zu tun hat. Im vergangenen Jahr waren es knapp 50 Briefe, die Kinder gestaltet und eingeworfen haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 19.11.2024 | 09:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock