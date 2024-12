Stand: 09.12.2024 18:11 Uhr Wegen Renaturierung der Recknitz: Laage schrumpft

Die Fläche der Stadt Laage (Landkreis Rostock) schrumpft. Verantwortlich dafür ist die Renaturierung der Recknitz. Nachdem sich die Gemeindegrenze einst am Verlauf des begradigten Flusses orientiert ist, ist diese heute an einigen Stellen kaum noch nachvollziehbar. Deshalb soll ein sogenanntes Flurneuordnungsverfahren Klarheit schaffen. Die Gemeindegrenze wird nun in die Mitte des geplanten Gewässerverlaufs verlegt. Das hat zur Folge: Während Nachbargemeinden leicht wachsen, verliert Laage rund 3.600 Quadratmeter. Eine Entschädigungszahlung gibt es dafür nicht.

