Stand: 07.04.2025 16:03 Uhr AIDA bestellt zwei neue Schiffe bei italienischer Werft

Die Kreuzfahrtreederei AIDA mit Hauptsitz in Rostock hat zwei neue Schiffe bei der italienischen Werft Fincantieri bestellt. Das teilte das Unternehmen mit. "Die beiden neuen Schiffe mit 2.100 Gästekabinen werden unsere bestehende Flotte ergänzen und erweitern. "Mit dieser Schiffsgröße werden wir unseren Gästen eine völlig neue Schiffsklasse anbieten, die sich von der Größe zwischen AIDAprima und AIDAcosma einreiht", heißt es in einer Pressemitteilung. Die Antriebsmaschinen sollen zunächst mit Flüssigerdgas betrieben werden, aber auch auf künftige Bio- und E-Fuels vorbereitet werden, so das Unternehmen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 07.04.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock