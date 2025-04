Stand: 07.04.2025 17:26 Uhr Wieder Vorfall mit jugendlichen Straftätern in Rostock

In Rostock-Dierkow hat nach Polizeiangaben eine Gruppe Jugendlicher einen elektrischen Krankenfahrstuhl gestohlen und ist damit herumgefahren. Die Tatverdächtigen sind 13, 15 und 17 Jahre alt. Bei dem 13-Jährigen handelt es sich vermutlich um den gleichen Jungen, der vergangene Woche an einem Einbruch in einen Pizzadienst beteiligt gewesen sein soll. Dabei wurde auch ein Auto gestohlen. Mutmaßlich war der Junge auch bei Steinwürfen auf Polizisten einige Tage zuvor beteiligt. Er ist noch nicht strafmündig.

