Pilotprojekt in Schwerin: Berufsmesse auf Rädern

Vor der Siemens-Schule und der Neumühler Schule in Schwerin steht heute ein besonderer Bus - eine kleine Berufsmesse auf Rädern. Es ist ein Pilotprojekt der IHK und des Nahverkehrs. Schülerinnen und Schüler der achten bis zehnten Klassen bekommen in dem Bus Informationen über Ausbildungsberufe bei Schweriner Firmen wie etwa beim Medizintechnikproduzenten Ypsomed, der IT Gesellschaft SIS, der Werbe-Agentur Mandarin und beim Nahverkehr selbst. Wenn das Projekt gut ankommt will die IHK es in den nächsten Jahren an mehr Schulen durchführen sagte ein Sprecher.

